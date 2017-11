"Swings moet voor zichzelf een piekmoment inbouwen"

Bart Swings beleefde een moeizame aanhef in Heerenveen. "Het moet beter, maar het is een technisch verhaal. Die jongen is zo sterk. Dat zien we bij het skeeleren. Alleen is skeeleren geen schaatsen. Ik denk dat het een goeie stap van Swings was om met de Noren te gaan trainen. Zo kan hij zich technisch bijschaven."

"Voor Swings is het een voordeel dat hij zich wat meer ontspannen kan voorbereiden op de Winterspelen. Wij hebben al een Nederlands kampioenschap achter de rug en dat heeft er toch wel ingehakt. En bij de Nederlandse trials voor de Winterspelen over een kleine 7 weken is het erop of eronder. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt meemaken, als je je niet plaatst. Dat heeft Swings dus allemaal niet. Hij moet voor zichzelf wel een piekmoment inbouwen. Hij heeft al bewezen dat hij dat kan."