Mathias Vosté heeft in de B-groep van de 500 meter met 36"36 maar 3 honderdsten boven zijn Belgisch record geschaatst. Dat leverde wel maar de 28e plaats op.

Vosté schaatst bijna BR op 500m Mathias Vosté heeft in de B-groep van de 500 meter met 36"36 maar 3 honderdsten boven zijn Belgisch record geschaatst. Dat leverde wel maar de 28e plaats op.

Swings naar finale massastart Zijn eerste uitje van het wereldbekerseizoen is goed verlopen voor Bart Swings. Hij plaatste zich zonder moeite voor de finale van de massastart. Hij werd derde in zijn halve finale. Mathias Vosté en Jelena Peeters haalden de finale niet. Een top 8 was nodig, maar ze werden allebei 14e.

21:47