"Kan toegroeien naar de Spelen, in tegenstelling tot de Nederlanders"

"De laatste jaren schaatste ik in een commercieel team en was het soms zoeken naar sponsors. Nu heb ik meer zekerheid over mijn trainingspartners."

"Sverre Lunde Pedersen (foto) is een schaatser van wereldniveau. Wij tillen mekaar naar een hoger niveau op training. En het is een leuke groep ook."

"Vorig seizoen moest ik vaak alleen trainen. Dat was niet vanzelfsprekend. De samenwerking met de Noorse ploeg heeft daar verandering ingebracht. Nu moet ik klaar zijn voor het seizoen."

"En ik heb voordeel dat ik kan toegroeien naar de Winterspelen, in tegenstelling tot de Nederlanders. Zij hebben al moeten pieken naar het Nederlands kampioenschap afstanden. Ik moet pas op mijn best zijn in februari."