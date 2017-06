De laatste Elfstedentocht vond plaats in 1997. De laatste Elfstedentocht vond plaats in 1997.

De eerste vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht, Wopkje Hutting-Kooistra, is dinsdag overleden. Hutting-Kooistra won in 1941 als zestienjarig meisje de Elfstedentocht. Ze legde die af in 11 uur en negen minuten. Hutting-Kooistra werd 92 jaar.