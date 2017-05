Swings blij met samenwerking Noorse ploeg: "Pedersen en ik kunnen elkaar sterker maken"

"Het was geen makkelijke zoektocht. De ploeg moest bij mij passen, want ik ben iemand die zijn eigen weg gaat. Ik combineer het skeeleren met schaatsen. Een Nederlandse ploeg is daarom niet altijd eenvoudig om mee samen te werken. Zij hebben hun eigen traject en een meer traditionele manier van werken."

"De nationale ploeg van Noorwegen is in die zin ideaal voor mij. Ik kan nog altijd met dezelfde begeleiding werken en dat is belangrijk. Zij hebben hun eigen budget en kunnen ook hun eigen weg uitstippelen."

"Of het wel verstandig is van de Noren om een buitenlandse concurrent binnen te halen vlak voor de Spelen? Ik ben zeker een concurrent voor Sverre Pedersen", lacht Swings. "Sverre heeft een goeie ploeg rondom zich, maar was ook op zoek naar een topper die hem naar een hoger niveau kan tillen. We kunnen elkaar sterker maken."