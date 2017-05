Swings stoomt zich samen met Noorse nationale ploegklaar voor Spelen

Bart Swings heeft nieuwe trainingsmakkers gevonden. Bart Swings heeft nieuwe trainingsmakkers gevonden.

Bart Swings zal komend seizoen meetrainen met de Noorse schaatsselectie. Dat was nodig want Swings zat sinds het uiteenvallen van Team Victorie zonder ploeg. Onze landgenoot hoopt zich zo optimaal te kunnen voorbereiden op de Winterspelen in Pyeongchang in 2018.