Schaatsteam Bart Swings vindt geen sponsors en stopt

Team Victorie, de ploeg van Bart Swings, keert volgend seizoen niet terug in de schaatswereld. Het team van manager Renate Groenewold is er niet in geslaagd om sponsors aan zich te binden. "De schaatsers staan voor een olympisch seizoen, dan moet je eerlijk tegen elkaar zijn", vertelt Groenewold.