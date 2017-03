5e tijd voor Swings Bart Swings is op de laatste Wereldbekermanche van het seizoen vijfde geworden op de 5.000 meter. Swings noteerde in Stavanger (Noorwegen) een tijd van 6'21"81. Hij was vier seconden trager dan de Nederlander Jorrit Bergsma (6'17"74), die ook de Wereldbeker won. In het eindklassement om de Cup werd Swings zevende.

16:46