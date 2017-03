Wennemars: "Swings zet volgende stap niet, maar het is nog niet te laat"

"Je moet gewoon een goeie motor hebben en een sterk, vitaal gezond lichaam, met heel veel energie. Dan ga je goed technisch schaatsen. Het is niet andersom dat als het even niet goed gaat, dat je het dan in de techniek moet gaan zoeken. Die techniek komt als je goed in je vel zit."

"Bart is een heel sympathieke jongen. Hij traint veel en doet er alles aan, maar hij studeert ook nog. Als je echt een topper wilt worden en de concurrentie met Sven Kramer wilt aangaan, dan moet je er ook 100 procent voor gaan. Een jaar lang alles aan de kant zetten en dat ook echt met overtuiging doen."

"Als je de beste wilt zijn, moet je ook met de beste rijders trainen. In zijn plaats zou ik aankloppen bij de allerbeste schaatsers en zeggen dat ik met hen wil trainen. Niet geschoten is altijd mis. Je moet nu iets doen. Het is een jaar voor de Spelen. Het is nog niet te laat."

"Als mensen overstappen naar een andere ploeg maken ze in dat eerste jaar altijd de meeste progressie. Het kan dus nog makkelijk voor Swings."