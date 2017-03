Coach Spruyt: "Bart Swings kan top drie rijden op het WK allround"

Dit WK is het grote doel, maar er is ook nog de WB-finale Tsjeljabinsk. Het is vooral belangrijk om met een goed gevoel de zomer in te duiken.

"De concurrentie is opnieuw dezelfde. De Nederlanders zijn hier met een heel sterk drietal en ook de Noren zijn heel goed. De traditionele schaatslanden zullen goed zijn, maar daar hoort Swings ook bij."

"Het WK afstanden was zeker geen succes, maar de twee wereldbekers daarvoor waren nog slechter. De stijgende lijn is er dus wel. Dat was nog niet zichtbaar op het WK afstanden, maar nu hopen we die lijn wel door te trekken."

Is dit de laatste kans voor Swings om zijn seizoen te redden? "Het begon redelijk, maar daarna was het inderdaad iets minder in vergelijking met vorig seizoen. Dit WK is het grote doel, maar er is ook nog de WB-finale in Tsjeljabinsk. Het is belangrijk om met een goed gevoel de zomer in te duiken."

"We moeten vooral hard blijven werken op technisch vlak. Daar heeft hij de grootste achterstand op en blijft hij mee sukkelen. We zijn hier iets vroeger toegekomen en hebben de voorbij drie dagen al hard gewerkt."