Ex-coach van Swings: "Bart moet met betere schaatsers trainen"

"Ik weet niet precies wat hij nu doet. Eigenlijk kan ik alleen iets zeggen over de periode waarin ik hem trainde, zo'n 1,5 à 2 jaar geleden. Ik weet wel dat hij vorig jaar een goed seizoen had. Toen reed hij met schaatsers van een ander kaliber om zich heen, zoals Jan Blokhuijsen en Joey Mantia", weet Thijssen.

"Als je met betere schaatsers traint, word je beter. Ik zou Bart aanraden om een omgeving te zoeken met schaatsers die hem uitdagen. Hij moet niet voorop in de trein rijden, maar naar iemand kunnen kijken en dat een stukje nadoen. Dan kan hij hele grote stappen maken."

"Schaatsen is heel veel techniek en coördinatie. Als je dat stukje techniek wat verwaarloost of als het wegebt - dat is wat er wellicht gebeurt nu - dan wordt het heel moeilijk. Dan mag je fysiek nog zo hard trainen, dat kun je niet bijtrainen. Techniek is heel belangrijk."

"Bart kan dat zeker nog aanpassen, maar je moet daar dag in dag uit mee bezig zijn. In elke trainingsvorm moet een technisch aspect zitten. Het is niet ver weg bij hem en het is niet zo dramatisch als jullie in België denken. Het verschil is niet zo groot."