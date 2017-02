Swings voor WK: "Technisch loopt het weer goed, ben op juiste pad"

"Maar sinds ik hier aangekomen ben, voel ik me eigenlijk wel goed. Mijn eerste stap op het ijs hier voelde meteen goed aan, daar was ik heel tevreden mee. Volgend jaar vinden hier de Winterspelen plaats, dus het is wel belangrijk om hier met een goed gevoel van het ijs te stappen."

"Na de wereldbeker in Berlijn voelde ik me nochtans niet super. Technisch liep het daar allemaal niet goed. Ik heb dan enkele dagen rust genomen en mijn hoofd leeggemaakt. Vanaf de eerste dag in Gangneung schaatste ik meteen beter dan in Berlijn."

"Ik moet blijven werken en met de juiste dingen bezig zijn, niet te veel willen. Ik moet goed schaatsen en niet met het resultaat bezig zijn. Mijn techniek is mijn moeilijkste punt, daarin kan ik het meeste winst maken. Als ik goed schaats, kan ik heel snel gaan. Maar als het minder is, is dat ook meteen duidelijk."

"Als ik technisch goed schaats en mijn wedstrijden goed uitvoer, zullen we wel zien wat dat oplevert. Ik heb nu een positief gevoel omdat het technisch weer beter loopt en ik denk dat we op het juiste pad zijn. Ik wil zo goed mogelijk presteren, maar ik stel geen concrete doelen. Dat zorgt alleen maar voor meer druk."