Swings niet op podiumkoers Bart Swings heeft zijn 5 km geschaatst. De Belg, die in de zesde van tien ritten vertrok met de Italiaan Tumolero, leek lang op weg naar de tijdelijke eerste plaats, maar een misslag na 4 km stuurde dat plan in de war. Swings verloor wat ritme en techniek en kwam uit op 6'17"20, vier seconden boven zijn BR. Daarmee staat hij voorlopig derde achter de Noor Pedersen en de Canadees Belchos. Maar straks komen de sterke Nederlanders nog. 11:49 ◀

Sneller dan voorspeld De tijden waren vandaag overigens beter dan verwacht. Voor de ijsverzorging hebben de Koreaanse organisatoren ijsmeester Mark Messer van de Olympic Oval in Calgary ingeschakeld. De Canadees zal ook tijdens de Olympische Spelen in actie komen. De eerste 3.000 meter was de allereerste race op de Gangneung Oval. Doorgaans wordt een nieuwe baan ingewijd met een testwedstrijd. 11:30 ◀

Peeters kraakt op het einde In haar rit tegen de Duitse Stephanie Beckert had Jelena Peeters lang de bovenhand, maar 2 ronden voor het einde nam Beckert een kleine voorsprong, die ze op de eindstreep had vergroot tot ruim 3 seconden. Peeters, die in de aanloop naar het WK een verkoudheid opliep, kreeg deze week te horen dat ze in Gangneung ook op de 1.500 meter mag uitkomen. Op de 5.000 meter, haar favoriete afstand, is Peeters eerste reserve. 11:29 ◀

Peeters opent met 20e plek Jelena Peeters is 20e en laatste geworden op de 3.000 meter. Peeters liet op de gloednieuwe olympische ijsbaan een tijd van 4'12"51 noteren. Dat was 13 seconden langzamer dan de Nederlandse winnares Ireen Wüst (3'59"05). De tweede plaats was voor de Tsjechische Martina Sablikova (3'59"65), derde werd Antoinette de Jong, een landgenote van Wüst (4'01"99). 11:28 ◀

Geen 10.000 meter voor Swings Bart Swings rijdt drie afstanden in Gangneung: de 5.000 meter, de 1.500 meter en de massastart. Die laatste twee nummers staan zondag op het programma. Om krachten te sparen voor die slotdag laat Swings verstek gaan voor de 10.000 meter, die zaterdag gereden wordt. 12:28 ◀

Bart Swings Afstand Uitslag Tijd don 5.000m zon 1.500m massastart 12:27 ◀

Olympisch ijs De Gangneung Oval is een fonkelnieuwe ijstempel die gebouwd is voor de Winterspelen van 2018 in Pyeongchang. De arena biedt plaats aan zo'n 8.000 toeschouwers en ligt op zeeniveau. Het ijs heet niet bijzonder snel te zijn. 12:25 ◀

Peeters op drie nummers Jelena Peeters komt net als Bart Swings meteen in actie op donderdag, wanneer ze de 3.000 meter rijdt. Daarnaast neemt Peeters ook nog deel aan de 5.000 meter en de massastart. 12:22 ◀

Jelena Peeters Afstand Uitslag Tijd don 3.000m 20e 4'12"51 zat 5.000m zon massastart 12:22 ◀

WK afstanden in Gangneung Van donderdag tot en met zondag vindt in Gangneug het WK afstanden plaats. Blijft op deze pagina op de hoogte van de gebeurtenissen in Zuid-Korea. 12:21 ◀