VIDEO: Nederlandse is pechvogel van de dag na ontknoping Alternatieve Elfstedentocht

Elma de Vries leek net als in 2006 aan het langste eind te trekken, maar in de laatste meters van de wedstrijd (van 200 kilometer) sloeg het noodlot toe. De Vries bleef even haperen in het ijs en schoof op haar buik richting de finish.

De achtervolgers, die haar op de hielen zaten, haalden De Vries in, die nog naast het podium viel. Lisa van der Geest kende geen genade en snelde zo nog geheel onverwacht naar de overwinning.