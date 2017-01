Nederland boven, Swings is 8e De eerste dag van de Wereldbeker-wedstrijd in Berlijn heeft geen knalprestatie opgeleverd van Bart Swings. Op de 1.500 meter werd Swings 8e. Het goud was voor de Nederlander Kjeld Nuis, die sneller was dan Denis Joeskov (Rus) en Peter Michael (NZl). Sven Kramer is niet aanwezig in Berlijn.

17:50