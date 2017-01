NOS-commentator Hersman: "Swings kan nog verbeteren op het rechte eind"

"Maar vijf ronden voor het einde zien we dat Pedersen door zijn benen zakt. Die was helemaal kapot. Dat was voor ons ook een verrassing."

Hersman schatte het EK van Swings naar waarde: "De 5 km was redelijk, de 10 km was goed, de 1.500 viel tegen. Ik vroeg hem hoe dat kan? "Hij was laat teruggekomen van een stagekamp in de zon. "Ik richt me op het WK afstanden, dat is voor mij het allerbelangrijkste", zei hij me. Hij kan beter dan dit."

Hersman had meer willen zien van de Belg: "Naar aanleiding van het voorseizoen - hij presteerde ontzettend goed in oktober in Inzell - hadden we gehoopt dat hij een stuk dichter bij de Nederlanders zou zitten. Ik denk wel dat hij dat kan, maar nu nog niet."

Zijn techniek laat Swings in de steek op de korte afstanden. Wat doet hij fout? Hersman: "Ik denk dat hij technisch nog kan verbeteren op het rechte eind, want zijn bochten zijn wel heel erg goed. Maar hij verliest te veel snelheid op de rechte einden."