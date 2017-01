Swings na bronzen plak: "Techniek bijschaven voor WK"

"Ik heb de laatste weken niet al te veel op het ijs gestaan. Ik wist dat ik mijn beste ritten niet zou neerzetten, maar het ging toch iets minder dan ik gehoopt had."

Het WK afstanden van 9 tot en met 12 februari in Zuid-Korea is het volgende doel van Swings. "Ik heb zeker nog werk op mijn favoriete afstanden. Op de 1.500 meter had ik het even moeilijk. Daar concentreer ik me nu op. De eerste ronde kwam er niet uit. Met een 26"9 wil ik niet openen."

Op de 10.000 meter zette Swings de derde tijd neer op het EK. "Over die afstand ben ik tevreden."