Het was moeilijk om me te herpakken na de 500 meter, maar met mijn 3.000m ben ik tevreden. Ik wilde op voorhand liefst mijn beste tijden van het seizoen rijden op dit EK. Jelena Peeters

Peeters wordt negende op 3.000m Jelena Peeters is op de 3.000 meter negende geworden in 4'13"28. Ze was 9"35 trager dan winnares Ireen Wüst. De grote concurrente van Wüst, Martina Sablikova werd tweede.

Vosté voorlaatste in zijn 500m Ook Mathias Vosté heeft een eerste wedstrijd geschaatst in Heerenveen. Op de 500m werd onze landgenoot 21e en voorlaatste in 36"53. De zege was voor de Nederlander Ronald Mulder. Hij was één honderdste sneller dan de Rus Ruslan Murasjov.

19:58