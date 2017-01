Michel Wuyts over de laatste Elfstedentocht: "Feeëriek"

20 jaar geleden won Henk Angenent de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht. Michel Wuyts (foto) gaf commentaar voor de BRTN.

"Onvergetelijk vanwege eenmaligheid", herinnert hij zich. "We hadden een idee: "Onthoud dit, want het kan de eerste en de laatste keer zijn." Dat is ook gebleken."

Wuyts brengt niet elke dag verslag uit van het schaatsen. "Het is gelijkaardig aan wielercommentaar, een rechtstreekse die zich verplaatst van A naar Z. Dat feeërieke van het nachtspektakel, dat werkt op je in. Je beleeft alles, al was het maar een uur."