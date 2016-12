Rusland verliest ook WB-finale schaatsen na bezwarend McLaren-rapport

Geen Swings en co. in Tsjeljabinsk voor de afsluiter van de Wereldbeker schaatsen. Geen Swings en co. in Tsjeljabinsk voor de afsluiter van de Wereldbeker schaatsen.

Door het McLaren-rapport, dat in deel II het georganiseerde dopingmisbruik in Rusland nog meer in de verf zette, verdwijnt na het WK bobslee nu ook een tweede topevent uit Rusland: de wereldschaatsbond ISU besliste dat de Wereldbeker-finale schaatsen van 10 tot 12 maart niet in Tsjeljabinsk zal doorgaan. De ISU zoekt naar een alternatief.