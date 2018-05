Einde aan WK-soap: België, Spanje en Roemenië gediskwalificeerd

De laatste speeldag in de Rugby Europe Championship werd al op 18 maart afgewerkt, maar pas nu is er duidelijkheid over de eindstand. België klopte Spanje op de laatste speeldag met 18-10. Daardoor grepen de Spanjaarden naast de tweede plek en een rechtstreeks WK-ticket, maar achteraf dienden ze een klacht in tegen de Roemeense scheidsrechter, die zes penalty's aan België had toegekend.

De Wereldrugbybond heeft nu beslist dat de interland niet opnieuw gespeeld hoeft te worden en dat het resultaat behouden blijft.

Tegelijkertijd liep er nog een zaak bij de Wereldrugbybond omdat zowel België, Spanje als Roemenië spelers zouden hebben opgesteld die niet speelgerechtigd waren. Dat blijkt te kloppen en dus werden de drie landen gediskwalificeerd voor het WK in 2019.

Voor de Zwarte Duivels, die door hun vijfde plaats toch geen aanspraak maakten op een ticket, heeft dit niet veel invloed. Maar Roemenië, dat rechtstreeks geplaatst was, en Spanje, dat play-offs mocht spelen, zien hun deelname wel in rook opgaan.

Rusland krijgt nu het rechtstreekse ticket en Duitsland, dat in de groep laatste geëindigd was met nul punten, mag een barrageduel spelen tegen Portugal.