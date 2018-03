Spanje wil interland tegen België herspelen: "Imago rugby is beschadigd"

Spanje had in februari al gevraagd om een andere scheidsrechter aan te wijzen voor de interland tegen België. Spanje en Roemenië waren immers in een strijd verwikkeld om een ticket voor het WK rugby.

Maar de Europese rugbybond, nota bene geleid door een Roemeen, hield het been stijf. Vlad Iordaschescu kreeg de leiding over de match, die België met 18-10 zou winnen. Alle Belgische punten kwamen er na penalty's.

"Omdat het imago van het rugby door deze match is beschadigd, vraagt de FER (Spaanse bond) om de match opnieuw te spelen", lezen we in een persbericht. "Het principe van de onpartijdigheid werd immers met de voeten getreden."

De Wereldrugbybond heeft in ieder geval al een onderzoek geopend naar de wedstrijd met de controversiële ref.