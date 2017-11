Wiggins debuteert in december al in Britse indoorkampioenschappen roeien

Wiggins bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Tokio. Wiggins bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Tokio.

Sir Bradley Wiggins heeft het debuut van zijn carrière als roeier aangekondigd. Op 9 december roeit de oud-toprenner voor het eerst in competitie, in 2020 hoopt hij deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. "Ik word 7 dagen per week gecoacht", zegt de 37-jarige Brit.