Van Zandweghe en Brys naar de halve finales op WK roeien

Zondag werden Van Zandweghe en Brys nog tweede in hun voorwedstrijd, ze wisten zich zo net niet rechtstreeks te plaatsen voor de halve finales met de beste twaalf. Enkel de vier winnaars van de vier voorwedstrijden mochten rechtstreeks naar de halve finales.



In elke herkansingrace mochten de twee beste boten naar de halve finales. Van Zandweghe en Brys lieten in de eerste meters het initiatief even aan de Oezbeken Rakhmatov en Nasridinov. In de tweede 500 meter was het beste er plots af bij de Oezbeken, waardoor de Belgen halfweg plots al vier seconden voor lagen op hun dichtste tegenstanders.



De tweede wedstrijdhelft werd dan ook een formaliteit voor de Belgen. Van Zandweghe en Brys legden de laatste 200 meter aan wandeltempo af en zagen hoe de Spanjaarden Gonzalez en Rojas het tweede ticket voor de halve finales nog afsnoepten van de Oezbeken. Donderdag moeten de Belgen weer aan de bak in de halve finales.