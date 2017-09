Van Zandweghe en Brys moeten naar herkansingen op WK roeien

Niels Van Zandweghe en Tim Brys kunnen dinsdag herkansen in de lichte dubbeltwee. Niels Van Zandweghe en Tim Brys kunnen dinsdag herkansen in de lichte dubbeltwee.

Niels Van Zandweghe en Tim Brys, die vorig jaar geen startrecht kregen voor de Olympische Spelen, zijn tweede geworden in hun voorwedstrijd van de lichte dubbeltwee op het WK roeien in Sarasota-Bradenton (VS). Enkel de 1e mocht rechtstreeks naar de halve finales.