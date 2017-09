Obreno na lange afwezigheid: "Wil geen finalevulling zijn"

Roeier Hannes Obreno werd in februari geconfronteerd met hartproblemen. "Het werd alleen maar erger door de trainingen. Ik ben toen gestopt met trainen en heb verschillende onderzoeken gedaan. Een virus of virale infectie was uiteindelijk de diagnose", zegt Obreno.

"Ik moest afwachten van de dokters. Dat was frustrerend. Als je een spierblessure hebt, dan weet je hoeveel weken of maanden je out zal zijn. Ik moest gewoon wachten."

"Ik heb uiteindelijk 6,5 maanden platgelegen. Er is nu een lichte verbetering en ik kan rustig de trainingen hervatten. Ik kan fietsen en ik heb al een paar keer in mijn boot gezeten. Eindelijk."

"Ik had bewust wat gewacht om op het water te gaan. Ik wou eerst mijn conditie bijschaven. Maar ik kon niet meer wachten: ik had nog nooit 6,5 maanden niet in mijn boot gezeten. Ik miste het dus wel."