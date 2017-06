Van Zandweghe: "Voel me eenzaam als ik alleen in de boot zit"

Als ik nu eens 3 slagen vroeger was gaan sprinten, dan ging ik er misschien nog over

"Die bronzen medaille was beter dan verwacht, maar nu knaagt het toch een beetje omdat ik op 19 honderdsten van de winst eindigde. Als ik nu eens 3 slagen vroeger was gaan sprinten, dan ging ik er misschien nog over."

In een postolympisch jaar zou je kunnen verwachten dat het deelnemersveld op het EK van mindere kwaliteit was, maar niets was minder waar. "Heel veel jongens die in de lichte dubbeltwee roeiden in Rio, zijn speciaal voor dit jaar overgestapt."