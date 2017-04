Oxford is Cambridge de baas in 163e Boat Race

De zege werd uitbundig gevierd. De zege werd uitbundig gevierd.

Terwijl wij vandaag storm liepen voor de Ronde van Vlaanderen was Engeland in de ban van de Boat Race. Oxford ontfutselde Cambridge de titel, maar in de totaalstand van deze oeroude roeiwedstrijd tussen de 2 universiteitssteden leidt Cambridge wel nog met 82-80.