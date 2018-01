Jacqueline Lölling won 4 van de 8 WB-manches dit seizoen. Jacqueline Lölling won 4 van de 8 WB-manches dit seizoen.

Duitsland boven in de slotmanche van de Wereldbeker skeleton in Königssee. Jacqueline Lölling pakte haar 4e WB-zege van het seizoen en is eindwinnaar, 2 keer was landgenote Tina Hermann 2e. Kim Meylemans, die voor België naar de Winterspelen gaat, kwam niet aan de start.