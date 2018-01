Meylemans wordt 17e in Sankt Moritz en heeft ticket voor Winterspelen te pakken

Sankt Moritz was de voorlaatste van 8 wereldbekermanches. Kim Meylemans legde de eerste run af als 18e (1'10"91) en de tweede als 17e (1'10"32).

In de eindstand strandde onze landgenote zo op de 17e plek, haar minst goede resultaat van het seizoen in de wereldbeker. Daardoor zakt ze in de WB-stand van de achtste naar de negende plaats.

Meylemans is na de WB-manche in Sankt Moritz wel zeker van een ticket voor de Winterspelen in Pyeongchang. Ze staat net hoog genoeg op de olympische ranking en die wordt na dit weekend afgesloten.

De overwinning in Sankt Moritz was voor Janine Flock in 2'19"44. Jacqueline Lölling werd zesde, maar blijft wel aan de leiding in de wereldbeker.