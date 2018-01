Kim Meylemans is zo goed als zeker van de Winterspelen. Kim Meylemans is zo goed als zeker van de Winterspelen.

Kim Meylemans heeft een 12e plaats behaald op de wereldbekermanche skeleton in Altenberg, in Duitsland. De 21-jarige Belgische had 1'59"80 nodig voor 2 runs. De Duitse wereldbekerleidster Jacqueline Lölling won in 1'57"74.