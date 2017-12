Na twee runs totaliseerde Meylemans een tijd van 1'50"14, na zowel in de eerste run (55"21) als in de tweede (54"93) de tiende chrono neergezet te hebben. Opvallend, de Hermann klokte in beide runs exact dezelfde tijden als onze landgenote.

In de eindstand tellen Meylemans en Hermann 1"34 achterstand op de Russische Elena Nikitina. Die won in 1'48"80 voor de Canadese Elisabeth Vathje en Mirela Rahneva. Voor Nikitina is het haar tweede wereldbekeroverwinning van het seizoen.