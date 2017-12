VIDEO: Kim Meylemans eindigt ook in Winterberg in de top 10

#BMWworldcup in #Winterberg : Women's #Skeleton — heat 1 — 1st Jacqueline Lölling 🇩🇪 and Elena Nikitina 🇷🇺 3rd Tina Hermann 🇩🇪 Followed by: Elisabeth Vathje 🇨🇦 Mirela Rahneva 🇨🇦 Katie Uhlaender 🇺🇸 Live streaming + life results: https://t.co/K92naCoSDv

#BMWworldcup in #Winterberg Women's #Skeleton : 👉 final results 👈 🥇1st Jacqueline Lölling 🇩🇪 🥈2nd Elisabeth Vathje 🇨🇦 🥉3rd Elena Nikitina 🇷🇺 Followed by: Mirela Rahneva 🇨🇦 Tina Hermann 🇩🇪 Jane Channell 🇨🇦 Full results: https://t.co/ExurWc9wa3

Winning the #BMWWorldCup on your home track with so many fans must be so amazing! Congrats @jacka_lo! 👏🏼 https://t.co/lIkjmnVIfJ pic.twitter.com/G6xPYbstzJ