Meylemans schuift met haar slee naar de 5e plaats in Canada

De prestaties van Kim Meylemans gaan dit seizoen letterlijk crescendo. In de eerste Wereldbeker van het seizoen in Lake Placid eindigde ze nog als 12e, vorige week werd ze al 9e in Park City en vandaag schuift ze opnieuw een paar plaatsjes op, naar de 5e plaats.

Meylemans slaagde er bovendien als een van de weinigen in zich te verbeteren in haar tweede run. Met 54"44 en 54"37 kwam ze een honderdste seconde tekort voor de 4e plaats.

Een mooie revanche voor Meylemans voor het debacle van een jaar geleden. Toen crashte ze zwaar bij haar 2e run op de verraderlijke baan in Whistler.