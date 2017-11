Olympisch skeletonkampioen Tretjakov geschorst voor het leven

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is bezig met de Russische dopingstal uit te mesten. Eerder sprak het al zware straffen uit voor enkele Russische langlaufers, nu heeft het 4 skeletonners voor het leven geschorst.

De bekendste van de 4 is zonder twijfel Aleksandr Tretjakov, die goud won in Sotsji. Die medaille moet hij nu afgeven aan de Let Martins Dukurs. Ook Jelena Nikitina mag haar bronzen medaille inleveren. Maria Orlova en Olga Potilitsina worden net als hun 2 landgenoten voor het leven geschorst.