Kim Meylemans glijdt naar negende plaats in Park City

Kim Meylemans wou in Park City beter doen dan Lake Placid en in de eerste reeks lukte dat al. Ze liet de tiende tijd noteren op de olympische baan van 2002. In de tweede reeks deed ze zelfs nog beter. Met de achtste tijd kon ze nog een plaats goedmaken en werd ze negende in de eindstand.

Met haar negende plaats staat ze nu 11e in de WB-stand. Die plaats is belangrijk, want het is de WB-stand die in januari zal bepalen wie naar de Winterspelen in Pyeongchang mag.