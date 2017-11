Kim Meylemans: "Mijn tijden zijn enorm verbeterd"

"Lake Placid is niet mijn favoriete baan, dus ik ben zeker blij met mijn 12e plaats", vertelt Kim Meylemans aan Sporza. "Het was wel aanpassen, want Lake Placid telt veel korte bochten en dat is moeilijker voor een slee zoals de mijne, die niet zo flexibel is. Ik denk dat ik er het beste heb uitgehaald."

Meylemans heeft hard gewerkt deze zomer. "Ik ben heel tevreden over mijn zomer. Ik heb veel getraind in Whistler, waar ik vorig jaar crashte. Het was belangrijk om die crash uit mijn hoofd te krijgen. Ik heb er nu mijn tijden enorm kunnen verbeteren. Ik kijk al uit naar de WB-manche daar."

"Ik voel me goed op mijn slee. Ook fysiek voel ik me sterk, alles zit goed. Hopelijk is dat de komende weken ook te zien in de resultaten. Volgende week is er de WB in Park City en de week daarna zijn we in Whistler."