Meylemans opent Wereldbeker skeleton met 12e plaats

Kim Meylemans, vorig jaar 5e op het WK, droomt luidop van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Maar om een ticket te krijgen moet de Belgische skeletoni in januari wel in de top 20 staan.

In de seizoensopener in Lake Placid bezette Meylemans in de 1e run de 11e plaats. Na een iets mindere 2e run (15e) kwam ze in de einduitslag uit op de 12e plaats in de eerste Wereldbekermanche.

Grote triomfator in de Verenigde Staten was de Oostenrijkse Janine Flock, 3 seizoenen geleden eindwinnares van de Wereldbeker. De Canadese Vathje en de Britse Yarnold vervolledigden het podium.