Meylemans: "Natuurlijk heb ik al van een olympische medaille gedroomd"

Kim Meylemans is nog niet zeker van haar ticket voor de Winterspelen, “maar de kansen zijn heel goed", vertelt ze vanop stage in Portugal. "Ik heb een iets minder seizoen achter de rug. Het was nogal een intens begin met mijn eerste crash ooit."

"Dan kan natuurlijk gebeuren bij skeleton. Zeker op zo'n moeilijke baan. Maar het was moeilijk om daarna te recupereren, vooral mentaal. Je neemt dat toch mee. Daarnaast lagen de weersomstandigheden me ook niet altijd."

"De laatste drie of vier wedstrijden haalde ik wel echt weer een goed niveau. Ik ben geëindigd met een vijfde plaats op het WK op het einde van het seizoen. Daar was ik heel blij mee. Als ik die positieve evolutie kan doortrekken naar volgend seizoen toe, dan zou het geen probleem mogen zijn om me te plaatsen voor de Spelen."