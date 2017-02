Meylemans opent WK skeleton uitstekend met vijfde plek

Meylemans mocht meteen de spits afbijten in Königssee, maar van stress had ze geen last. Met 52"35 zette ze een knappe richttijd neer. Uiteindelijk gingen er maar vier over de tijd van Meylemans.

In de tweede run moest Meylemans haar plek in de top tien verdedigen, maar hevige sneeuwval gooide halverwege roet in het eten. Toen de organisatoren zagen dat de toppers plots veel slechtere tijden afklokten, werd de tweede run geannuleerd.

Kim Meylemans begint zo als vijfde aan de slotdag van het WK, waar nog twee runs op het programma staan. De rodelbaan in Königssee ligt Meylemans wel, want in de Wereldbekermanche pakte ze er verrassend de zesde plaats.