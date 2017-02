Meylemans daalde in de eerste run met de achtste tijd, in de tweede run zette ze de tiende tijd neer. Dat bracht haar in de stand op tien terecht, op 87 honderdsten van de Duitse Tina Hermann.

Vorige week in Duitsland haalde de 20-jarige Belgische nog haar beste resultaat in een wereldbekerrace met een zesde plaats. Op 17 maart staat in Pyeongchang de achtste en laatste wedstrijd op het menu: de Duitse Jacqueline Lölling leidt, Kim Meylemans is 14e.