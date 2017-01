Meylemans wordt 6e in Köningssee: "Voelt aan als een gouden plak"

Op de afdaling in Köningssee, waar over vier weken ook het WK op het programma staat, liep het een heel stuk vlotter voor onze 20-jarige landgenote. Ze gleed in twee runs naar een totale tijd van 1'44"64. Die chrono was goed voor een zesde plaats op 1"43 van de Duitse winnares Jacqueline Lölling.

"Wat een dag. Mijn beste resultaat na een seizoen vol tegenslagen en pech", schreef ze op haar Facebook-pagina. "Ik kan niet beschrijven hoe opgelucht ik ben. Ik bedank iedereen die steeds in mij geloofd heeft, ook toen ik op het punt stond om op te geven. Het is misschien maar een zesde plaats, maar voor mij voelt deze prestatie aan als een gouden plak."

In de WB-stand staat Meylemans met 526 punten nu 16e.