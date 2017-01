Kim Meylemans eindigt in top 15 van Wereldbeker en in top 10 van EK

Zes vrouwen waren om kort na de middag al naar beneden gegaan toen het flink begon te sneeuwen. Meylemans stond van die zes op kop.

De organisatie besliste echter om de wedstrijd stop te zetten en na een dik uur te hervatten: in plaats van twee zou er maar één run gereden worden.

Daarin zette Meylemans de 14e tijd neer met 59"07, 1"05 trager dan de Canadese winnares Elisabeth Vathje.

Vathje hield de Duitse Jacqueline Lölling tien honderdsten achter zich. Zij is de nieuwe Europese kampioene.

Voor Meylemans gaat het elke wedstrijd wat beter: dit was de vierde WB-manche. In de eerste crashte ze, in de tweede was ze 21e, in de derde 16e.