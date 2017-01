Meylemans kan top tien plaats niet evenaren in Altenberg

Het seizoen van Kim Meylemans begon op een valse noot met een crash in de eerste wereldbekermanche in Whistler. In de volgende WB-manche mocht ze niet starten in de tweede run en werd ze 21e.

In Altenberg zag de prestatie van onze landgenote er al heel wat beter uit. Ze ging in de eerste run degelijk van start, maar was soms iets te slordig in de bochten. Meylemans mocht uiteindelijk als 12e aan de tweede run beginnen.

Als ze daarin nog enkele plaatsjes kon opschuiven, zou ze net als vorig jaar in de top 10 eindigen. Maar dat zat er niet in. Ze ging exact even snel als in haar eerste run (1'00"16). In de eindstand leverde dat haar een 16e plaats op.

Meylemans staat na drie manches 22e in de WB-stand met 158 punten.