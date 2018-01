Concurrenten Meylemans plots pak sneller: "Ze hebben verbetering gevonden"

Maar met de Winterspelen in het vooruitzicht heeft ze plots een probleem met haar materiaal. Of beter gezegd: de concurrentie heeft haar materiaal verbeterd, want toplanden als Duitsland zijn plots veel beter.

"Zonder goed materiaal is de beste afdaling met de beste start niets waard", zegt Meylemans. "Je kan de runners, de ijzers onder de slee, bewerken om sneller te gaan. Er zijn duidelijk enkele landen die iets hebben gevonden dat mag binnen het reglement en hun runners veel sneller maakt."

"Als ik zou weten wat het is, zou ik het ook gemakkelijk kunnen aanpassen. Maar de grote landen zullen hun geheim niet met ons delen."