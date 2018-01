Ontslagen (?) shorttrackcoach Gysel voor start Spelen: "Indruk maken"

De top in het shorttrack is veel groter geworden dan in mijn tijd. Er zijn veel meer kandidaten voor de medailles.

"Ze moeten bereid zijn om te vechten in hun races en zonder angst aan de start staan. Dat is belangrijker dan de uiteindelijke ranking."

"De top in het shorttrack is veel groter geworden dan in mijn tijd. Het gevecht begint nu al veel vroeger, er zijn veel meer kandidaten voor de medailles."

"Het is ook moeilijk om in België iets op poten te zetten in het shorttrack, omdat er geen continue instroom aan middelen is als federatie. Zonder sponsoring ben je als federatie overgegeven aan geld van de overheid. We zijn heel erg afhankelijk van het talent op het moment."