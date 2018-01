Aftellen tot Pyeongchang: 9 - het aantal shorttrackers die wegvielen vóór geluksvogel Bradbury

Niemand die shorttracker Steven Bradbury medaillekansen toedichtte bij de start van de Winterspelen in Salt Lake City in 2002. Hij had 8 jaar eerder wel brons gewonnen met de Australische aflossingsploeg, maar werd daarna geteisterd door blessures.

In 1994 kreeg hij een schaats van een collega in zijn dij, waarbij hij 4 liter bloed verloor. Hij kreeg 111 hechtingen en kon zich 3 weken niet bewegen. In 2000 brak hij zijn nek, waarna de dokters hem lieten weten dat hij nooit meer zou kunnen schaatsen.

Maar Bradbury vocht terug en stond toch aan de start van de Spelen in Salt Lake City. Op de 1.000 meter leek hij in de kwalificaties al uitgeschakeld te worden, maar door de diskwalificatie van favoriet Marc Gagnon mocht hij toch naar de halve finales.

In de halve finales lag Bradbury in een kansloze positie. Hij leek de handdoek al te gooien, tot de 3 schaatsers voor hem plots elkaar uitschakelden met een val. Zelfde scenario in de finale: Bradbury zag tot zijn eigen stomme verbazing het veld voor hem wegglijden vlak voor de finish.