Swings: "Als ik mijn topvorm vind, doe ik mee voor die topplaatsen"

Bart Swings stapte gisteren het vliegtuig op richting Pyeongchang. "Het zorgt voor een aangename spanning in de buik", zei Swings gisterennamiddag voor het vertrek in het station in Brussel. "Ik ben blij dat we eindelijk mogen afreizen naar Zuid-Korea."

"De trainingen zijn achter de rug. In Pyeongchang moet ik de kleine puntjes op de “i” zetten en me rustig klaarstomen voor de eerste wedstrijd. Ik zal een maand verblijven in Pyeongchang, dus fit blijven is de boodschap."