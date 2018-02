Aftellen naar Pyeongchang: 8 - onklopbare Kramer geklopt door coach

Bij de start van de Winterspelen van Vancouver was Sven Kramer al 18 wedstrijden op een rij onverslagen op de 10.000 meter, de langste afstand in het schaatstoernooi.

Ook in Canada legde Kramer weer een fabelachtige 10 km op het ijs. Triomfantelijk kwam hij over de finish, want een 2e gouden medaille was in de zak.

Tot coach Gerard Kemkers hem kwam opbiechten dat hij Kramer 8 ronden voor het einde de binnenbaan had opgestuurd in plaats van de buitenbaan. Kramer ontplofte voor het oog van de wereld, maar beide mannen bleven elkaar toch trouw.