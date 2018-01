Thierry Langer combineert biatlon en langlaufen. Thierry Langer combineert biatlon en langlaufen.

Over drie weken vindt in Pyeongchang de openingsceremonie van de Winterspelen plaats. België zal voor het eerst een langlaufer op de Winterspelen hebben. Thierry Langer mag meedoen aan de 15 kilometer vrije stijl in Zuid-Korea. Het BOIC moet zijn selectie nog bevestigen.